"سامبا" تتوقع نمواً قوياً لأصول البنوك السعودية

قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة #سامبا المالية السعودية إن المجموعة، ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، تتوقع أن تسجل #مصارف_السعودية نموا للأصول في خانة العشرات بحلول أوائل 2020، بدعم من خطط الحكومة الرامية لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.



وتخطط الرياض لزيادة الإنفاق العام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.11 تريليون ريال (295 مليار دولار) هذا العام، من 1.03 تريليون في 2018، في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر جراء #أسعار_النفط المنخفضة نسبيا.



وقالت الرئيسة التنفيذية رانيا نشار في مقابلة "أعلنت الحكومة عن عدد من المشروعات القادرة على إحداث تحول في قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كل هذه المبادرات ستضيف عدة مليارات من الدولارات إلى سامبا والقطاع المصرفي".



وفيما يتعلق بعمليات الاندماج في القطاع المصرفي السعودي، قالت نشار إن سامبا لا تدرس جديا أي مقترحات للاندماج مع بنوك أخرى.



ولا تتوقع نشار أي تأثير كبير على نمو سامبا جراء عمليات الاندماج التي تمت في الآونة الأخيرة، ومن بينها اندماج #البنك_الأهلي_التجاري مع #بنك_الرياض والبنك السعودي البريطاني مع البنك الأول.