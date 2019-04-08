نمو احتياطي النقد الأجنبي بالصين لـ3.099 تريليون دولار

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في مارس، مسجلة صعودا لخمسة أشهر متتالية، مع تنامي التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما طغى على تأثير المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.



وأظهرت بيانات #البنك_المركزي_الصيني أن احتياطيات الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت بنحو 9 مليارات دولار في مارس إلى 3.099 تريليون دولار.



وهبطت العملة الصينية اليوان 5.3% مقابل الدولار العام الماضي، في ظل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. لكن اليوان تعافى بما يزيد عن 2% منذ بداية 2019، بفضل آمال بأن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.



وفي مارس، تراجع اليوان 0.3% مقابل الدولار، نظرا لقوة العملة الأميركية، التي ارتفعت 1% مقابل سلة من عملات رئيسية.



وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب قليلا إلى 78.525 مليار دولار من 79.498 مليار دولار في نهاية فبراير.