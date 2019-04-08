"دبي الإسلامي" يجري محادثات للاستحواذ على بنك نور

أشارت مصادر لوكالة بلومبيرغ إلى أن بنك دبي الإسلامي يجري محادثات أولية للاستحواذ على بنك نور، إلا أن هذه المشاورات لا تزال في المراحل الأولى وقد لا تؤدي إلى أي اتفاق.

وفي حال تمت هذه الصفقة سيتم خلق كيان جديد بأصول تبلغ 275 مليار درهم.

يشار إلى أن "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" هي أكبر مساهم في بنك دبي الإسلامي بحصة تبلغ 28%، كما أنها واحدة من المستثمرين في بنك نور.

وبلغت أصول بنك دبي الإسلامي مئتين وأربعة وعشرين مليار درهم بنهاية عام 2018، فيما تبلغ أصول بنك نور 51 مليار درهم وفقاً لوكالة بلومبيرغ.