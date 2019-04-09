بنك الرياض يتوقع دفع زكاة 12% من أرباحه الصافية

أكد الرئيس التنفيذي في #بنك_الرياض طارق السدحان، أن محادثات الاندماج مع #الأهلي_التجاري ما زالت في مراحلها الأولى، موضحاً أن الاندماجات السابقة في السعودية ستسهل عملية الاندماج المحتملة.

وتوقع السدحان في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت في الأردن، أن يدفع البنك نسبة زكاة بين 11% و 12% من أرباحه الصافية.

ووصف ما جرى من تطورات في موضوع الزكاة على مستوى البنوك السعودية، بأنه "إنجاز كبير لمعالجة مشكلة كانت معلقة لـ 10 سنوات جرى حلها بالتسوية وأعتقد أن التسوية عادلة للطرفين، وجاءت القواعد المحدثة لمعالجة الزكاة المستقبلية وقد عالجت القرار الذي كان سبب المشكلة وأعادت احتساب الزكاة إلى ما يسبق العام 2007 ولا نعتقد بوجود اختلاف كبير في احتساب الزكاة عن السابق بالنسبة لبنك الرياض".

وأشار السدحان إلى استثمارات البنك في #التكنولوجيا_المالية أو الـ #Fintech لمواكبة التطور التكنولوجي في القطاع البنكي.

وقال إن " #بنك_الرياض قد بدأ رحلة تحول في العام 2018 نحو #الرقمنة والقنوات التقنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق داخلي للاستثمار في الـFintech".

وأوضح أن خدمات التكنولوجيا المالية التي يركز عليها المصرف تتعلق: بالمدفوعات، التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "حيث نبحث إيجاد قنوات تسهل عملية التمويل، اختصار مراحل التقييم للمتقدمين للتمويل بما يسهم في اختصار الوقت على #المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة ".

إلى ذلك، نفى السدحان أي نية لإغلاق فروع للبنك في الوقت الحالي، مشيرا إلى اهتمام المصرف في الاستثمار في الـROBO – ADVISORS .