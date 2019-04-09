خطة تسوية تغرم "ستاندرد تشارترد" أكثر من مليار دولار

اتفق ستاندرد تشارترد على دفع 1.1 مليار دولار إلى #السلطات_الأميركية والبريطانية فيما يتعلق بانتهاك عقوبات على إيران ودول أخرى، حسبما قالته هيئات حكومية اليوم الثلاثاء.

تسوي الغرامة تحقيقا بدأ منذ نحو 5 سنوات، وهي موزعة بين وزارة العدل الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، ومكتب المحامي العام لمقاطعة نيويورك، وإدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، وسلطة مراقبة السلوك المالي البريطانية.

وفي بيان اليوم الثلاثاء، قال ستاندرد تشارترد إنه أقر بمسؤوليته الكاملة عن الانتهاكات، التي يرجع معظمها إلى 2012، ولم يحدث أي منها بعد 2014. وأضاف أنه تعاون بشكل فعال وكامل مع سلطات التحقيقات.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بيل وينترز في بيان "الملابسات التي أفضت إلى قرارات اليوم غير مقبولة تماما ولا تمثل ستاندرد تشارترد الذي أفخر بقيادته اليوم."

ويعمل البنك الذي مقره لندن بموجب اتفاقات مقاضاة مؤجلة مع السلطات الأميركية منذ 2012، حينما دفع 667 مليون دولار لتحويله ملايين الدولارات بشكل مخالف للقانون من خلال النظام المالي الأميركي لصالح عملاء في إيران والسودان وليبيا وبورما.

وجرى تمديد الاتفاق عدة مرات، أحدثها لعشرة أيام تنتهي غدا الأربعاء.

وفي فبراير شباط، قال البنك إنه جنب 900 مليون دولار لتسويات محتملة تتعلق بانتهاك عقوبات أميركية وتداول العملات. وتضمن ذلك أيضا غرامة سلطة مراقبة السلوك المالي.