عمومية "البلاد" تقر زيادة رأس المال إلى 7.5 مليار ريال

أعلن بنك البلاد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) بنسبة حضور بلغت % 70.81.

وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو 1.5 مليار ريال.

- رأس المال قبل الزيادة 6 مليارات ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 7.5 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 25.%.

- عدد الأسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم.

وتهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 1.144 مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ 355.9 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة.

وفي حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وسيعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعاً لاختيار رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان التابعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ذلك، بعد حصول البنك على موافقة الجهات الإشرافية المنظمة للعمل المصرفي.