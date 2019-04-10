في أول تصريح له.. بماذا صرح رئيس البنك الدولي الجديد؟

قال رئيس البنك الدولي الجديد #ديفيد_مالباس إنه لن يجري تغييرا على تعهد البنك بمكافحة التغيرات المناخية، لكنه وعد بتعزيز مهمة البنك في مكافحة الفقر وتحسين علاقة البنك مع الصين.



ورشح الرئيس الأميركي دونالد #ترمب مالباس لشغل منصب رئيس البنك الدولي، وبدأ الاخير ممارسة مهام منصبه أمس الثلاثاء.

ويخشى بعض خبراء التنمية أن يتبني مالباس سياسة " #أميركا_أولا " التي ينتهجها ترمب في البنك ويستأنف تمويل مشروعات كهرباء تعمل بالفحم ويمارس ضغوطا على الصين .



لكن مالباس قال للصحفيين إنه سيعمل على تطبيق أهداف البنك بشأن التغير المناخي، بما في ذلك قرار البنك السابق بالانسحاب من تمويل محطات كهرباء تعمل بالفحم. ووصف تغير المناخ "بمشكلة رئيسية" تواجه العديد من الدول النامية في العالم.



وتابع "المجلس والمحافظون وضعوا سياسة في هذا الصدد. لا أتوقع تغييرا في تلك السياسة".



وساهم مالباس الذي شغل في الآونة الأخيرة منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في المفاوضات الخاصة بزيادة رأس مال البنك الدولي بواقع 13 مليار دولار العام الماضي.



وتضمنت عملية إعادة التمويل شروطا بأن يحول البنك الإقراض من الدول متوسطة الدخل والتي من بينها الصين إلى الدول الأقل دخلا.



وفي ذلك الحين، كان مالباس شديد الانتقاد للقروض المستمرة التي تحصل عليها الصين من البنك الدولي لمبادرة الحزام والطريق.

لكنه قال أمس إن الإقراض الجديد للمشروعات الصينية ينخفض بالفعل وإن العلاقة ستتحول إلى زيادة المساهمات في البنك وتقاسم الخبرات.



وقال في إشارة إلى المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعني بتمويل البلاد الأكثر فقرا "ذلك يعني تطورا حيث يقترضون أقل بكثير ويقدمون المزيد من حيث المشاركة في زيادات رأس المال والمشاركة في المؤسسة الدولية للتنمية، حيث ترفع الصين إسهاماتها".



وتابع أنه سيعمل مع #الصين لتعزيز معايير مشروعات التنمية لديها في ظل دين أكثر شفافية ومعايير أكثر انفتاحا للمشتريات.