كيف سيستفيد بنك الاستثمار من دخول حكومة الشارقة كشريك؟

وافقت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار على دخول #حكومة_الشارقة كشريك استراتيجي بحصة أغلبية في البنك.

حيث وافقت الجمعية على إصدار 1.6 مليار سهم لصالح حكومة الشارقة، بقيمة اسمية درهم واحد مع خصم 30% ليتم سداد 70 فلسا للسهم فقط.

وبعد إتمام ذلك سيقوم البنك برفع رأسماله ليصل إلى 6.3 مليار درهم عن طريق إصدار أسهم بقيمة إسمية درهم واحد مع خصم 30% لصالح جميع المساهمين بمن فيهم حكومة الشارقة كشريك استراتيجي.

وقبل أن تصبح الحاجة إلى خطة الإنقاذ واضحة، كانت حكومة الشارقة تدرس اندماج #بنك_الاستثمار مع بنك الشارقة و #البنك_العربي_المتحد بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لرويترز في سبتمبر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، أن اجتماع اليوم أقر جميع المواد الموجودة فيه والقرارات الرئيسية والتي تشمل موافقة دخول حكومة الشارقة بـ50% من رأسمال البنك بحدود 1.6 مليار سهم.

وكانت حكومة الشارقة، قد تدخلت أواخر العام الماضي وقدّمت وعداً بدعم البنك بـ1.9 مليار درهم بعد تعرضه لمستويات عالية من القروض المتعثرة.