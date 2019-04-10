"المركزي الأوروبي" يبقي على سياسته النقدية بالغة التيسير

أبقى البنك #المركزي_الأوروبي على سياسته النقدية بالغة التيسير دون تغيير كما هو متوقع اليوم الأربعاء، ليعطي إجراءات التحفيز الأخيرة بعض الوقت كي تؤتي ثمارها في الاقتصاد.



وفي حين تقف #ألمانيا إحدى القوى الاقتصادية على شفا الركود، تراجع البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن خطط لتشديد السياسة النقدية، لكنه قد يتردد في القيام بالمزيد لأن الأسباب الرئيسية للركود، والمتمثلة في ضعف الطلب من الخارج والاضطراب السياسي، خارج نطاق سياسته إلى حد كبير.



وهدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أمس الثلاثاء بفرض #رسوم_جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار، ليفتح صفحة جديدة في حربه التجارية العالمية التي ستؤدي حتما إلى مزيد من تقويض الثقة.



وحذر #صندوق_النقد_الدولي الليلة الماضية من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع، وأن التباطؤ الحاد قد يتطلب من القادة تنسيق إجراءات التحفيز.



أما البنك المركزي الأوروبي فتعهد اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة للعام الحالي على الأقل.



وقال في بيان "يتوقع مجلس المحافظين الإبقاء على أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي الرئيسية عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى نهاية 2019، وبأي حال من الأحوال ما كان ذلك ضروريا".



وبقرار اليوم، يبقى سعر الإيداع في البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند -0.40% بينما يظل سعر إعادة التمويل الرئيسي عند صفر بالمئة.