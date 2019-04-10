ENBD يبيع 25.5% من نتورك إنترناشيونال بـ725 مليون دولار

أكد #بنك_الإمارات_دبي_الوطني أنه باع نصف حصته البالغة 51% في شركة "نتورك إنترناشيونال" من خلال إدراج ثانوي في بورصة لندن لجزء من الحصة وبيع جزء آخر لشركة "ماستركارد".



وقد بلغت قيمة الصفقة 725 مليون دولار أي ما يقيّم كامل شركة #نتورك_إنترناشيونال بـ2.9 مليار دولار - وهو ما يعني أن بنك الإمارات الوطني باع حصته قرب الحد الأعلى لتقديرات المحللين لتقييم الشركة الذي كان عند ثلاثة مليارات دولار وبذلك يحتفظ بنك الإمارت دبي الوطني بحصة 25.5% في الشركة.