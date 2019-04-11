"البنك الأهلي" يقر توزيع أرباح بـ 3.2 مليار ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك #الأهلي_التجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدرها 3,292,729,896 ريالا سعوديا، بواقع 1.10 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 2,993,390,815 سهماً بعد خصم أسهم الخزينة.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 14/04/2019، وسيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الاستثمارية ابتداء من يوم الأربعاء 24/04/2019.

ووافقت على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018 2.9 مليار ريال وبواقع ريال واحد للسهم ما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن 2019.