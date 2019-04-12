اليابان تتوقع نمواً مرتفعاً للاقتصاد العالمي خلال 2019

قال هاروهيكو كورودا محافظ #بنك_اليابان_المركزي إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يتعافى في النصف الثاني من هذا العام، وأن يشهد نمواً "مرتفعا بقدر كاف" العام القادم.



وأبلغ كورودا الصحافيين عند وصوله إلى واشنطن لحضور اجتماع وزراء مالية #مجموعة_العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم "نتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي التوسع بشكل تدريجي".



وقال كورودا أيضا إن #الحمائية_التجارية ليست في مصلحة الولايات المتحدة أو الصين ولهذا فإن من المأمول أن يحترم البلدان، وأيضا دول مجموعة العشرين، حقيقة أن حرية التجارة جلبت فوائد ضخمة للاقتصاد العالمي.