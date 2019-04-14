بماذا علق دبي الإسلامي على أنباء الاستحواذ على بنك نور؟

أكد بنك " #دبي_الإسلامي " أنه يسعى دوما إلى البحث عن فرص مستقبلية لتوسيع نشاطه بما في ذلك الاستحواذ على مؤسسات مالية أخرى، وذلك تماشياً مع استراتيجية وتوجهات مساهميه ومجلس إدارته.

جاء ذلك في بيان توضيحي نشر على #سوق_دبي_المالي يوم الأحد، حول الأخبار المتداولة عن عزمه الاستحواذ على "بنك نور".

ومؤخراً صرح البنك بخصوص الخبر المتداول حول عزمه الاستحواذ على "بنك نور"، إنه لن يقوم بالتعليق أو الرد على مضاربات وشائعات السوق.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد قالت، نقلاً عن مصادر لها، إن بنك دبي الإسلامي أجرى مناقشات أولية مع مساهمي " #نور_بنك " في دبي.

وأشارت إلى أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة وقد لا تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق، لكن الصفقة إذا تمت، ستؤدي لإنشاء بنك يمتلك 75 مليار دولار أصولاً، وأفاد المتحدث باسم نور بنك بأن البنك لا يعلِّق على تكهنات في السوق.