نمو أرباح "NBK" بـ15% لـ108 ملايين دينار بالربع الأول

أظهرت البيانات المالية لبنك #الكويت_الوطني ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15.1% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، بلغت أرباح الفترة 107.73 مليون دينار، مقابل بقيمة 93.59 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى نمو صافي إيرادات الفوائد، وارتفاع إيرادات غير الفوائد وانخفاض تكاليف #المُخصصات.

وأوضح البنك أن الزيادة في صافي إيرادات الفوائد جاءت مدفوعة بالنمو القوي في حجم الأعمال.

وكانت أرباح "وطني" ارتفعت 15% في العام الماضي، لتصل إلى 370.71 مليون دينار، مقابل 322.36 مليون دينار في العام 2017.

وأقرت عمومية البنك مطلع مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 35% أرباحا نقدية عن العام الماضي، وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع.