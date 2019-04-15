الكويت الوطني: نركز بعملياتنا الخارجية على مصر والسعودية

قال عصام الصقر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إن البنك متفائل باستكمال المشاريع الحكومية الكبرى في 2019 وأنه يركز في عملياتة الخارجية على مصر والسعودية.

وأضاف "تشكل العمليات الدولية 25% من صافي إيرادات البنك وأهم تواجد لنا في الخارج هو #السوق_السعودي والمصري. ركزنا في السوق المصري على زيادة حصتنا السوقية بقطاع الأفراد معتمدين على نقل خبراتنا في الكويت وتقديم الحلول الموجودة هناك إضافة لاستثمارنا الكبير في قطاع التكنولوجيا وعلى مستوى المنطقة كلها. أما في السوق السعودي فقمنا بالتركيز على التوسع المستمر ونسعى لزيادة قاعدة عملائنا في هذا السوق من خلال الإسراع بوتيرة نمو الأعمال لشركة الوطني لإدارة الثروات في ظل رؤيتنا لفرص أكبر في هذا السوق".

وتابع الصقر "حقق أرباحا صافية بـ170 مليون دينار بنمو سنوي بلغ 15,1% ونحن نؤكد أن النمو بالأرباح جاء مع استراتيجية البنك الرامية لترسيخ مكانة البنك في #السوق_الكويتي مع مواصلة توسع نطاق العمليات الدولية وتنوع مصادر الأرباح المجموعة ويضمن مواصلة النمو في المستقبل، إضافة لذلك يعتمد بنك الكويت الوطني على الإيرادات وتنوع النشاطات الرئيسية وهذة المؤشرات هو ارتفاع صافي #الإيرادات_التشغيلية للبنك بنسبة 5,7% على أساس سنوي لتبلغ 225 مليون دينار كويتي هذا، بالاضافة لعملياتنا الدولية والتي لها دور كبير بدعم الأرباح وتقليل نسبة المخاطر إضافة لما شهده ذراعنا الإسلامي بنك بوبيان بنمو متسارع، حيث نمت أرباح البنك بما يزيد عن 16% في الربع الأول".