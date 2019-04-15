تقلص أنشطة تداول الأسهم تهوي بأرباح "غولدمان ساكس" 20%

أعلن #غولدمان_ساكس اليوم الاثنين تراجع أرباحه الفصلية 20% نتيجة لتقلص أنشطة #تداول_الأسهم و #السندات بسبب تدني تقلبات السوق.



ونزل صافي الربح العائد للمساهمين إلى 2.18 مليار دولار بما بعادل 5.71 دولار للسهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس/آذار، من 2.74 مليار أو 6.95 دولار للسهم قبل عام، بحسب ما ورد في "رويترز".



تطلع المحللون إلى ربح قدره 4.89 دولار للسهم، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف، لكن من غير الواضح إن كان ذلك الرقم قابلا للمقارنة مع البيانات المعلنة للبنك.