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"السعودي للاستثمار" يصدر صكوكاً بـ 215 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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أعلن #البنك_السعودي_للاستثمار أنه أنهى بنجاح اليوم الاثنين عملية الإصدار لصكوك ثانوية ذات الفئة 1 متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال طرح خاص داخل السعودية بقيمة 215 مليون ريال.

وقال البنك في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق #الأسهم_السعودية إن من أهم ميزات هذه النوعية من الصكوك أنها تدعم قاعدة رأس مال البنك، وترفع من كفاية رأس المال، إضافة إلى تنويع مصادر #التمويل و إطالة فترات استحقاق المطلوبات.

وأوضح البنك أن هذه #الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وإنما للبنك الحق في استردادها في تواريخ محددة.

وأكد البنك حصوله على جميع الموافقات اللازمة من #الجهات_التنظيمية لإصدار هذه الصكوك، موضحاً أن شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة قد قامت بإدارة هذا الإصدار الخاص.

كلمات دالّة

#الأسهم السعودية, #الصكوك, #البنك السعودي للاستثمار, #التمويل, #الجهات التنظيمية

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