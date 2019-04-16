مصر تطرح 30% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية 2019

تخطط الحكومة المصرية في الوقت الحالي لبيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم #بنك_القاهرة في طرح عام أولي بالبورصة المصرية بحلول نهاية العام الجاري.

وقال محافظ البنك #المركزي_المصري طارق عامر، في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ"، إن "الأمر لا يتعلق بالمال أو الحصول على تمويل، إنما يأتي ضمن خطط الحكومة لدعم #سوق_المال_المصري من خلال طروحات جديدة.

وأوضح محافظ "المركزي المصري" أن ارتفاع الطلب في الوقت الراهن يدفع إلى التفكير جدياً في عملية الطرح، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول الحصيلة المتوقعة للطرح الذي يأتي ضمن #برنامج_الطروحات_الحكومية .

وتعتزم الحكومة المصرية بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة في سبتمبر المقبل، على أن يجري طرح أسهم شركات جديدة غير متداولة في #البورصة_المصرية .

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إنه من المستهدف طرح 4 أو 5 شركات بدءا من سبتمبر بمعدل طرح واحد شهريا.

وتوقع أن تعلن الحكومة خلال الفترة المقبلة عن قائمة محدثة من الشركات المقرر طرحها ضمن البرنامج، الذي جرى تدشينه في مارس الماضي من خلال طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة #الشرقية_للدخان بالبورصة.

ومن المقرر أن تتوزع حصيلة الطروحات بين الخزانة العامة للدولة والمساهمين وسداد الديون.

لكن وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات خلال الأسبوع الجاري، إن حكومة بلاده تخطط لبيع حصص في 5 أو 6 شركات حكومية على الأقل بحلول نهاية يونيو 2020، وذلك في إطار برنامج الطروحات العامة.

وأضاف معيط: "نمضي على الطريق. قد نعلن عن شيء قبل يونيو 2019، ولكن بالتأكيد سنعلن عن المزيد في العام المالي الجديد". ورفض الوزير المصري الكشف عن اسم الشركة التالية المقرر طرحها للبيع، قائلا "نحن نضار حين نعلن مبكرا"، بحسب الوكالة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصر الجديدة للإسكان أنها تعتزم طرح حصة إضافية بالبورصة بعد بيع 60% من أراضيها، وفقاً لتصريحات سهر الدماطي العضو المنتدب للشركة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت الدماطي إن شركتها تخطط لطرح حصة إضافية تبلغ 32.25% من الأسهم بالبورصة المصرية بحلول منتصف العام الحالي.

وكان من المتوقع أن تقوم #مصر_الجديدة_للإسكان والتعمير بعملية البيع بنهاية عام 2018، لكن تأخر العملية كان نتيجة للاضطرابات التي أصابت الأسواق الناشئة.

وتبدأ الشركة اليوم في بيع جزء من الأراضي في مزاد علني لتمويل خططها الاستثمارية. تتضمن عملية البيع أرضا بمساحة 1980 متر مربع خلف منطقة الشيراتون، و 190 فدان في هليوبارك بالقاهرة الجديدة، وقطعة ثالثة بمساحة 190 فدان في مدينة هليوبوليس الجديدة.