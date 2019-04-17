تراجع أرباح مورغان ستانلي الفصلية 9% لـ2.3 مليار دولار

أعلن #مورغان_ستانلي هبوط الأرباح الفصلية 9% مع انخفاض تعاملات الأسهم والسندات بسبب تدني تقلبات السوق.

وقال البنك إن الأرباح العائدة لحملة الأسهم العادية نزلت إلى 2.34 مليار دولار بما يعادل 1.39 دولار للسهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس آذار، من 2.58 مليار دولار أو 1.45 دولار للسهم قبل عام.

وعلى أساس معدل، حقق مورغان ستانلي أرباحا بلغت 1.33 دولار للسهم، وفق ما ورد في "رويترز".

وكان المحللون يتطلعون إلى ربح قدره 1.17 دولار للسهم، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف، لكن من غير الواضح إن كانت الأرقام قابلة للمقارنة.