نمو أرباح ENBD الفصلية 15% إلى 2.7 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك #الإمارات_دبي_الوطني بـ15% للربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 2.7 مليار درهم.

وقال البنك إن ارتفاع أرباح الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل مدفوعا بنمو القروض واستقرار الهوامش.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن مغادرة المدير المالي Surya Subramanian بعد إمضائه تسع سنوات في البنك إذ أعرب الأخير عن رغبته في العودة إلى سنغافورة لأسباب شخصية.

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، إن نتائج بنك الإمارات دبي الوطني جاءت أقوى من التوقعات، مشيرا إلى أن البنك يتحرك في الاتجاه الصحيح منذ أكثر من عامين.

وأضاف أن عملية الاستحواذ على البنك التركي دعمت البنك والسهم بقوة، خاصة أن عملية الاستحواذ تمت بتخفيضات كبيرة.

ولفت إلى أن السهم سيتلقى دفعة قوية في حال اتخاذ قرار بتفعيل رفع ملكية المستثمرين الأجانب إلى 25%، أو رفعها إلى 40%، لأن الأجانب لا يستطيعون حاليا الدخول بشكل كاف، كما أن سعر سهم البنك يعتبر من أرخص البنوك في الشرق الأوسط.



وأشار إلى أن الربحية المتوقعة للبنك تقدر بـ 12 مليار درهم في 2019.