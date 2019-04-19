مصرفان أوروبيان يتحالفان في مواجهة "بنوك الظل"

قالت مصادر مطلعة إن بنكي "باركليز" البريطاني و"بي.إن.بي باريبا" الفرنسي اللذين يواجهان منافسة متزايدة من جانب ما يسمى "بنوك الظل" في سوق تمويل الشركات عالية المخاطر وعالية الربحية، يدرسان إنشاء صناديق استثمار أميركية لتمويل مثل هذه التعاملات.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع القول: إن "بي.إن.بي باريبا" قد يجمع التمويل اللازم لأول صندوق من هذا النوع، والذي يسمى "صندوق التمويل المباشر"، خلال العام الحالي.

وقالت مصادر أخرى إن "باركليز" يجري مناقشات أولية وإن أي صندوق سيتم إنشاؤه سيقدم مجموعة واسعة من خيارات التمويل.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن تفكير البنكين في هذه الخطوة يأتي بعد عشر سنوات من دخول بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس" هذه السوق، بإنشاء ذراع تمويلية ساعدته على تحقيق أرباح جيدة، مضيفة أن هذه الخطوة أصبحت ملحة بالنسبة للبنوك بعد أن خسرت نشاطها مع شركات التمويل المباشر مثل "أريس مانجمت كورب" و"أنتاريس كابيتال" و"جولوب كابيتال" التي تقدم قروضاً أكبر.

يذكر أن مؤسسات التمويل الخاصة التي تقدم خدمات الإقراض المباشر تدير أصولاً تبلغ 769 مليار دولار حتى منتصف العام الماضي. وجاء نمو نشاط هذه الشركات في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة القروض التي تقدمها البنوك للشركات المصنفة عالية المخاطر بنسبة حوالي 17% خلال العام الحالي، بحسب بيانات الوكالة.