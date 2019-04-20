هل ترفع تركيا أسعار الفائدة لمواجهة تراجع الليرة؟

أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك #المركزي_التركي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 24 بالمئة في اجتماعه الأسبوع القادم، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ البنك تيسير السياسة النقدية في يوليو تموز وأن يخفض الفائدة حوالي 250 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الستة العشر الذين شملهم استطلاع رويترز أن المركزي التركي سيبقي سعر الريبو بلا تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في الخامس والعشرين من أبريل نيسان.

وقال المركزي التركي إنه سيبقي على تشديد السياسة النقدية حتى يظهر التضخم تحسنا مقنعا. وقفزت أسعار الغذاء في وقت سابق هذا العام وهو ما رفع تضخم أسعار المستهلكين إلى حوالي 20 بالمئة على الرغم من مساع غير تقليدية لخفضه.

وهبطت #الليرة_التركية حوالي 9 بالمئة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الحالي مع تضررها من مخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتوتر الروابط مع الولايات المتحدة والشكوك التي أحاطت بنتائج انتخابات محلية.

وفي استطلاع رويترز، بلغ متوسط التوقعات لسعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام 21.50 في المئة. وفي الاستطلاع السابق توقع خبراء اقتصاديون أن تهبط الفائدة إلى 20.75 بالمئة بحلول نهاية العام.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 24 بالمئة منذ سبتمبر أيلول عندما كان الاقتصاد التركي في خضم أزمة عملة زجت به إلى الركود.