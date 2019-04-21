"الخليج الدولي" يحول فروعه لبنك سعودي بـ 7.5 مليار ريال

عقد #بنك_الخليج_الدولي - السعودية اجتماع الجمعية التأسيسية في مدينة #الرياض، وذلك يوم الخميس 23/ 6 / 1440هـ الموافق 28 / 2 / 2019م برئاسة عبد الله بن محمد الزامل، حيث تمت الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء.

وسيتخذ البنك من المنطقة الشرقية مقراً رئيساً له، برأس مال قدره 7.5 مليار ريال سعودي، وتعود ملكيته بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وبنك الخليج الدولي.

ويأتي هذا الإعلان عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي، في شهر مايو من عام 2017م، على تحويل فروع البنك إلى #مصرف_تجاري_سعودي محلي باسم "بنك الخليج الدولي - السعودية".

وفي الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية المنعقد يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 لدورته التي تنتهي بعد 5 أعوام، وبعد الحصول على عدم ممانعة #مؤسسة_النقد_العربي السعودي قرر أعضاء مجلس الإدارة تعيين عبد الله بن محمد الزامل رئيساً لمجلس إدارة البنك، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الحليسي رئيساً تنفيذياً.

ويتمتع رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية عبد الله الزامل بخبرة مهنية واسعة في القطاع الخاص، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، ويشغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية.

كما تحفل مسيرة الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي السعودية عبد العزيز الحليسي - الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي، بخبرة عريضة في القطاع المالي، حيث تقلد قبل ذلك منصب وكيل المحافظ للرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى توليه مناصب قيادية في عدد من البنوك المحلية والعالمية.

وتضم عضوية أول مجلس إدارة للبنك كلا من: عبد الله بن محمد الزامل (رئيس المجلس، ورئيس اللجنة التنفيذية)، والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر (نائب رئيس المجلس، ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت)، وسلطان بن عبد الملك آل الشيخ (رئيس لجنة المراجعة)، والدكتور نجم بن عبد الله الزيد (رئيس لجنة المخاطر)، والأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الحليسي، وراجيف كاكار، وبندر بن عبد الرحمن بن مقرن، وأنجو باتواردهان، ورياض بن مصطفى الدغيثر، ومهند بن قصي العزاوي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية عبدالله الزامل أن تحويل فروع بنك الخليج الدولي الحالية في المملكة العربية السعودية إلى بنك محلي سعودي يعد محوراً أساسياً في تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز مكانته والارتقاء بخدماته.

مما يذكر أن بنك الخليج الدولي يعد ضمن البنوك العاملة في المملكة منذ حوالي عقدين من الزمان، كما أن خدمات "ميم" المصرفية الرقمية للأفراد من بنك الخليج الدولي انطلقت لأول مرة قبل خمسة أعوام؛ حيث تقدم منتجات مبتكرة للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة.