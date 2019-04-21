نمو أرباح بنك الجزيرة الفصلية 7.3% لـ263.3 مليون ريال

نمت الأرباح الفصلية لبنك الجزيرة السعودي إلى 263.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، مقابل 245.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنمو 7.3%، ومقابل 246.5 مليون ريال، في الربع السابق.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 489.1 مليون ريال، مقابل 457.7 مليون ريال، في الربع الأول من 2018، بنمو 6.86%.

#بنك_الجزيرة أرجع ارتفاع أرباحه إلى نمو صافي الدخل بنسبة 7%، بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 8%، والذي يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية والأرباح من الاستثمارات غير التجارية.

في المقابل ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 8% بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابله انخفاض في مصاريف الإيجارات والمباني.