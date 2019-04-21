رئيس الإنماء:13 مليار ريال استثماراتنا بالصكوك الحكومية

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس، في مقابلة مع العربية، إن محفظة الصكوك لدى المصرف تبلغ 16 مليار ريال منها 13 مليارا في الصكوك الحكومية.

وأرجع الفارس السبب الرئيسي وراء نمو الأرباح الربعية للمصرف إلى محفظة التمويل ومحفظة الاستثمارات التي نمت بـ30% بالربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

إلى جانب إطلاق المصرف لبعض الخدمات الجديدة: منها بطاقة المسافر بعملات متعددة وبأسعار تنافسية، كما الخدمات الذاتية بما في ذلك الفرع الرقمي الأول بحيث بات شريك "الإنماء" يستطيع فتح الحسابات وصرف العملات عن طريق الفرع الرقمي على مدار الساعة / 7 أيام في الأسبوع بدون أي تدخل بشري.

وارتفعت أرباح " #مصرف_الإنماء " بنسبة 21.8% لـ709 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بـ582 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى، ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من رسوم الخدمات المصرفية والدخل من الاستثمارات بالقيمة العادلة وأرباح تبادل العملات.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9% نتيجة لارتفاع مصروفات الرواتب والاستهلاك والمصروفات العمومية.

كما ارجع المصرف سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

-ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 2% والدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 32%، والتي عوضت جزئياً الانخفاض في دخل الاستثمارات بأدوات حقوق الملكية ودخل صناديق الاستثمار.

على الرغم من انخفاض إجمالي مصروفات العمليات بنسبة 8% نتيجة لنزول مخصصات الانخفاض في القيمة والمصروفات العمومية.