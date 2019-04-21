"بنك ساب" يبيع 2% من أسهمه في "HSBC" بـ36 مليون ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني " #بنك_ساب " إبرام اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. ف. لغرض بيع عدد (1,000,000) سهم ("الأسهم") من الأسهم المملوكة له في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية لصالح شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في.

والتي تمثل ما نسبته (2%) من رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليون ريال سعودي ("الصفقة").

وسيملك بنك ساب عند إتمام الصفقة (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 49% من أسهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، فيما ستملك شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. ما نسبته 51% من أسهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخص لها من #هيئة_السوق_المالية ("الهيئة") لممارسة أعمال الأوراق المالية.

ويبلغ إجمالي القيمة الدفترية التقريبية للأسهم مبلغا قدره (20,886,156) ريال سعودي كما في تاريخ 31 ديسمبر 2016م ومبلغا قدره (20,585,255) ريال سعودي كما في تاريخ كما في 31 ديسمبر 2017م ومبلغا وقدره (20,144,235) ريال سعودي كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط التعاقدية والتي تشمل الحصول على موافقة المساهمين وموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الهيئة.

وسوف تتيح الصفقة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية أن تعزز استفادتها من الخبرات الدولية لمجموعة إتش إس بي سي، ولا يتوقع أن يكون للصفقة أثراً جوهرياً على أعمال بنك ساب اليومية.

ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تحقيق أرباح في القوائم المالية لبنك ساب وذلك عن الفترة المتعلقة بإتمام الصفقة. وستكون قيمة تلك الأرباح حوالي 14 مليون (14,000,000) ريال سعودي، وفقاً للمركز المالي لبنك ساب كما في تاريخ 31 مارس 2019م.

وعند إتمام الصفقة، سيقوم كل من بنك ساب وشركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. بالدخول في اتفاقية شركاء معدلة فيما يتعلق بملكياتهم في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

وستشمل التعديلات الرئيسية على اتفاقية الشركاء تعديل المسائل المتعلقة بحوكمة وإدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (بما في ذلك تشكيل مجلس الإدارة) ونسب الملكية نتيجة للصفقة. وستؤدي التعديلات على اتفاقية الشركاء إلى تخفيض حقوق بنك ساب وسيطرته على إدارة وحوكمة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

ويعتزم ساب استخدام المتحصلات من الصفقة لتعزيز أنشطته بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، حيث أن شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. مملوكة لمجموعة إتش إس بي سي وهي أحد كبار المساهمين في بنك ساب ولديها ممثلين في مجلس إدارته. وبالتالي سيتم عرض الصفقة على مساهمي بنك ساب للموافقة عليها تماشياً مع متطلبات المادة (71) من نظام الشركات.