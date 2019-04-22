ارتفاع أرباح "بنك الرياض" الفصلية بـ45% لـ1.6 مليار ريال

ارتفعت أرباح " #بنك_الرياض " إلى 1.64 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة 44.6%، مقارنة بـ1.13 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

جاء هذا الارتفاع علي الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.7%.

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.2%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي أرباح المتاجرة وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.