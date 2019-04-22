تراجع أرباح "التجاري الدولي" 49% بالربع الأول 2019

حقق البنك #التجاري_الدولي "CBI" أرباحاً صافية بقيمة 20 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي، بتراجع 49% عن أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 39.5 مليون درهم بالربع الأول 2018.

وأفاد البنك في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن أرباحه التشغيلية نمت بنسبة 14% إلى 117 مليون درهم بالربع الأول 2019، مقارنة بـ 102.4 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018.

ونما صافي الدخل التشغيلي إلى 207.5 مليون درهم، بزيادة 1% مقارنة بـ 206.5 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018.

كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 13% لتصل إلى 90.6 مليون درهم، مقارنةً مع 104 مليون درهم في ذات الربع المقارن.

ونما إجمالي الأصول بنسبة 6% ونمت ودائع العملاء بنسبة 3% في الربع الأول 2019 مقارنة بالربع الأول من العام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، مارك روبنسون، إن البنك واصل خلال النصف الأول من العام 2019 التركيز على تعزيز كفاءة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف روبنسون أن #البنك ركز أيضا خلال نفس الفترة، على تعزيز الأرباح وتحسين كفاءة الإنفاق، ونتج عن ذلك تحقيق نمو أصول البنك وودائع العملاء.

وارتفع صافي #إيرادات العمولات والرسوم في الربع الأول من العام 2019 بمقدار 13% ليصل إلى 69 مليون درهم، مقارنة بـ 61 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018 نتيجة لتعزيز العلاقات مع العملاء الرئيسيين والتركيز على تنويع مصادر دخل البنك.

وسجلت المصاريف التشغيلية في الربع الأول من العام 2019 انخفاضاً بمعدل 13% لتصل إلى 90.6 مليون درهم مقارنة بـ 104 ملايين درهم في الربع الأول من العام 2018 نتيجة للاستمرار في ضبط النفقات.

وارتفع إجمالي الأصول في الربع الأول من العام 2019 بمقدار 6% ليصل إلى 21 مليار درهم، كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 14 مليار درهم، مقارنة بالربع المماثل من العام 2018. كما حافظ البنك على نسبة #كفاية_رأس_المال في الربع الأول من العام 2019 بلغت 14.7%.