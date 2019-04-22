نمو أرباح "بيتك" الفصلية 17% إلى 170 مليون دولار

أظهرت البيانات المالية لبنك #بيت_التمويل_الكويتي "بيتك" ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 17.4% على أساس سنوي إلى 51.6 مليون دينار (169.85 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بقيمة 43.97 مليون دينار (144.74 مليون دولار) للربع الأول من عام 2018.

وقال البنك في بيان للبورصة إن زيادة الأرباح خلال فترات المقارنة تعود بصفة رئيسية إلى الزيادة في صافي #إيرادات_التشغيل بنسبة 7.1%، وكذلك الانخفاض في المُخصصات وانخفاض القيمة بنحو 15.9%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنهاية الربع الأول من العام الجاري 4.1%، لتصل إلى 196.84 مليون دينار؛ مقابل 189.11 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.