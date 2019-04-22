هيئة السوق تقر رفع رأسمال "ساب" بغرض الدمج مع "الأول"

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب #البنك_السعودي_البريطاني زيادة رأس مال البنك السعودي البريطاني من 15 مليار ريال إلى 20.5 مليار ريال (20,547,945,220) وذلك عن طريق إصدار (554,794,522) سهماً عادياً، ‏ لغرض دمج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى البنك السعودي البريطاني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال البنك السعودي البريطاني قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي البريطاني.

ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك السعودي البريطاني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة ، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني إلى مساهمي البنك الأول بشأن عملية دمج #البنك_الأول في البنك السعودي البريطاني ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى البنك السعودي البريطاني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني إلى مساهمي البنك الأول لدمج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول. ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك الأول إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي البنك السعودي البريطاني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي البنك الأول على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي البنك الأول المستحقين وفقاً لسجل المساهمين للبنك الأول لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم البنك الأول في #السوق_المالية_السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.