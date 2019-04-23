الإنماء السعودي: لا نمانع الاندماج مع بنوك أخرى

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف #الإنماء في السعودية، عبد المحسن الفارس أن البنك "لا يمانع الاندماج مع بنوك أخرى من حيث المبدأ، إن كان ذلك سيؤدي إلى تعظيم الفائدة العائدة إلى المساهمين".

وقال الفارس في حديث لوكلة "بلومبيرغ" إن السوق يشهد العديد من عمليات الاستحواذ والاندماج التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، وهو ما من شأنه أن يساهم في نمو وتطوير القطاع المصرفي السعودي.

واعتبر الفارس أنه ستكون هناك العديد من الفرص المتاحة أمام "مصرف الإنماء"، وإن كان لا توجد مناقشات قائمة في هذا الشأن في الوقت الحالي.

وارتفعت أرباح " #مصرف_الإنماء " بنسبة 21.8% لـ709 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بـ582 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع دخل العمليات بنسبة 16%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار إضافة إلى ارتفاع الدخل من رسوم الخدمات المصرفية والدخل من الاستثمارات بالقيمة العادلة وأرباح تبادل العملات.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9% نتيجة لارتفاع مصروفات الرواتب والاستهلاك والمصروفات العمومية.