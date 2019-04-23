بنك دبي الإسلامي يؤكد سعيه للاستحواذ على نور بنك

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 12% لتصل إلى 1.3 مليار درهم. وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 1.25 مليار درهم.

وتضاعفت خسائر انخفاض القيمة بأكثر من الضعف لتصل إلى 345 مليون درهم.

وقال #بنك_دبي_الإسلامي اليوم الثلاثاء إنه حصل على موافقة من مجلس إدارته لاستكشاف استحواذ محتمل على بنك نور غير المدرج.

وأضاف أكبر بنك إسلامي في الإمارات في بيان أن مجلس إدارته سمح له بتعيين مستشارين ماليين لإجراء الفحص الفني على بنك نور وتقديم رأي واضح بخصوص تقييمه.

وفي هذا السياق، أفاد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، أن موجودات بنك نور تمثل بين 18 إلى 20% من موجودات بنك دبي الإسلامي بالتالي "هي عملية استحواذ لبنك كبير على بنك أصغر".

وتوقع ياسين أن تساهم عملية الدمج في توفير النفقات نظرا لتشابه أعمال البنكين ، بالتالي قد يكون هناك إغلاق لبعض الفروع.

وتأتي هذه الخطوة، وفق ياسين، في إطار سياسة واضحة لتقليص عدد البنوك بشكل عام في الإمارات الرئيسية ( دبي وأبوظبي).



وتعتبر #مؤسسة_دبي_للاستثمارات الحكومية مساهم مشترك في البنكين.

وتملك المؤسسة 28.37% في دبي الإسلامي وأكثر من 22.7% في نور.

وكانت ثلاثة مصادر قالت لرويترز هذا الشهر إن بنك دبي الإسلامي، أقدم #البنوك_الإسلامية في العالم، يجري محادثات مع مساهمي #بنك_نور الذي مقره دبي بشأن استحواذ محتمل.

وقال دبي الإسلامي في بيان يوم 14 أبريل إنه يتفقد بانتظام فرص دعم التوسع بما في ذلك الاستحواذات.



وأعلن البنك أيضا عن صافي ربح عائد للمساهمين في الربع الأول من العام بقيمة 1.34 مليار درهم، ما يعادل 265 مليون دولار، بزيادة 15% عن 1.17 مليار درهم قبل سنة. وارتفع إجمالي الدخل 26% إلى 3.4 مليار درهم.

وزاد صافي #استثمارات_التمويل والصكوك 2% منذ نهاية 2018 إلى 179.3 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الأصول 226.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول بزيادة 1.3% عنه في نهاية العام الماضي.