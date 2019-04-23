نمو أرباح "الأهلي التجاري" الفصلية 6% لـ3.1 مليار ريال

ارتفعت أرباح " #الأهلي_التجاري "، إلى 3.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة 5.9%، مقارنة بـ 2.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.6% و يعود ذلك لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى الذي قابله جزئيا انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية و دخل من تحويل عملات أجنبية.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 0.7% و يعود ذلك إلى ارتفاع مخصص خسائر التمويل واستهلاك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج، والمصروفات العمومية و الإدارية الأخرى.

في المقابل، انخفضت الايجارات ومصاريف المباني ورواتب ومصاريف الموظفين، كما انخفض مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى :

ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.1%، ويعود ذلك لارتفاع في دخل الاستثمارات وانخفاض مصاريف العمليات الأخرى، الذي قابله جزئيا انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة و دخل رسوم الخدمات المصرفية و دخل من تحويل عملات أجنبية.

وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 15%، ويعود ذلك إلى انخفاض في مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة، و الذي قابله جزئيا ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

وبلغ مخصص خسائر التمويل بالصافي خلال الفترة الحالية 144 مليون ريال سعودي، مقابل (-2 مليون ريال سعودي) للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 147 مليون ريال سعودي.