"البترول الكويتية" تحصل على موافقة حول عمليات اقتراض

قالت مؤسسة #البترول_الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على قيامها بالاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل برامجها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة.



وقالت مؤسسة البترول في بيان إن خيارات #أدوات_التمويل المقترحة تشمل إصدار السندات والاقتراض عن طريق وكالات ائتمان الصادرات بالإضافة للقروض البنكية التجارية.



وأضاف البيان "ستقوم المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وكذلك بنك الكويت المركزي و #القطاع_المصرفي المحلي أثناء تمويل احتياجاتها ومشاريعها الرأسمالية عن طريق الاقتراض، والذي سوف يتم بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة".