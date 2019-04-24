بنك التنمية:تم ضخ 4 مليارات ريال لتمويل المنشآت الصغيرة

أشار مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، في مقابلة مع "العربية" على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي ، إلى أن البنك سيضخ أكثر من 18 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفيما شدد بنك التنمية الاجتماعية على أهمية #منصة_اعتماد ، كشف الراشد أنه تم ضخ 4 مليارات ريال لمساعدة #المنشآت_الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جهة أخرى، قال :"سنقدم خدمات التمويل الفورية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وكانت انطلقت أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تستمر ليومي 24 و25 أبريل 2019، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين وكبار التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية.

وقال وكيل وزارة المالية السعودية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان، في مقابلة مع "العربية" إن المؤتمر الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير #القطاع_المالي الممثلون بـ #وزارة_المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة #السوق_المالية، يعقد تحت شعار "آفاق مالية واعدة" وبمشاركة حوالي 3 آلاف من صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية مبيناً أن 60% من المشاركين محليين و40% من المشاركين الدوليين.

وأضاف أن الهدف من المؤتمر هو العمل على "برنامج تطوير #القطاع_المالي، وهو أحد برامج #رؤية_السعودية_2030 وفي أن يكون البرنامج مظلة للتطوير ومظلة لمواجهة التحديات من جميع المختصين محليين وإقليميين ودوليين وسيقوم المؤتمر بإعطاء الكثير من الحلول المجتمعة ولدينا حلول تمويلية نود طرحها في هذا المؤتمر، وهناك كثير من العلامات التي تبشر في تطور القطاع المالي السعودي، ونتطلب أن نكون أكثر احترافية وأكثر شراكة ونلتقي مع جميع اللاعبين الرئيسين في المنطقة والعالم".