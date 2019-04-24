"كريدي سويس" يحقق أرباحاً فصلية بـ739 مليون دولار

أعلن #كريدي_سويس اليوم الأربعاء عن صافي ربح قيمته 749 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 734 مليون دولار في الربع الأول من 2019، إذ عوضت مكاسب فاقت التوقعات في نشاط إدارة الثروات تراجعا سجلته الخدمات المصرفية الاستثمارية.



وكان محللون استطلعت إنفرونت داتا آراءهم توقعوا أن يحقق ثاني أكبر بنك سويسري أرباحا بقيمة 692 مليون فرنك. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 1.06 مليار فرنك من 1.05 مليار قبل عام متفوقة على توقعات أن تسجل انخفاضا نسبته 5.9%.



وأكد البنك توقعاته للعام بالكامل وقال إنه متفائل بحذر بشأن الربع الثاني بعد بداية صعبة للعام.



وقال تيجاني تيام الرئيس التنفيذي في بيان "في ربع سنة ينطوي على تحديات، وهو الأول بعد الانتهاء من إعادة هيكلة استغرقت ثلاث سنوات، حققنا دخلاً إيجابيا للفصل الخامس على التوالي".