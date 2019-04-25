أرباح فيزا الفصلية تقفز 14% بدعم نمو إنفاق المستهلكين

أعلنت شركة #فيزا للخدمات المالية عن قفزة قدرها 14.3% في أرباحها الفصلية بدعم من زيادة في إنفاق المستهلكين ناتجة عن تحسن سوق العمل ونمو الأجور في الولايات المتحدة، وهو ما دفع عدداً أكبر من الأشخاص لاستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم عبر شبكتها الواسعة في البلاد.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في عام ونصف في مارس مع نمو جميع القطاعات تقريبا، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأغذية والمشروبات، وفقا لوكالة "رويترز".

وعاد ذلك بالفائدة على فيزا التي تجني معظم أموالها من رسوم استخدام البطاقات وتحويل الصفقات مع ارتفاع إجمالي حجم الصفقات في الولايات المتحدة، أكبر سوق لها، بنسبة 6.9% إلى 1.07 تريليون دولار.

وزاد صافي إيراداتها 8% في الربع الثاني من سنتها المالية المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس، إلى 5.49 مليار دولار متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 5.47 مليار دولار.

وارتفع صافي أرباح فيزا إلى 2.98 مليار دولار من 2.61 مليار دولار قبل عام.