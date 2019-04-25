تراجع أرباح "سامبا" بـ7.4% لـ1.2 مليار ريال بالربع الأول

تراجعت أرباح "مجموعة #سامبا " المالية بـ7.4% إلى 1.2 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019، مقارنة بـ1.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

يعود سبب الانخفاض في صافي الدخل بنسبة 7.4% نتيجة الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 55.7%، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع في تكلفة الائتمان.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.2%، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.8%، وارتفاع الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل بنسبة 75%، وأرباح تحويل العملات أجنبية بنسبة 21.6%، بالإضافة إلى الإيرادات الشغيلية الأخرى بنسبة 140%.