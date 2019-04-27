حيازات الأتراك من عملات أجنبية تهبط و"المركزي" يزيد الاقتراض

قال البنك المركزي التركي إنه زاد بشدة الاقتراض في سوق مبادلة العملة لتعزيز إجمالي الاحتياطيات الشهر الماضي، بينما أظهرت بيانات منفصلة أن الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها #الأتراك تراجعت لثالث أسبوع على التوالي.

وبلغ اقتراض البنك المركزي في سوق مبادلة العملة لفترة استحقاق تصل إلى شهر، 9.6 مليار دولار في مارس آذار، ارتفاعا من 150 مليون دولار في فبراير شباط.



ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك #المركزي_التركي هبط إلى 75.57 مليار دولار في التاسع عشر من أبريل نيسان، انخفاضا من 76.96 مليار دولار قبل أسبوع.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن الودائع والأموال بالعملة الأجنبية، بما في ذلك المعادن النفيسة، التي تحتفظ بها المؤسسات والأفراد الأتراك انخفضت إلى 181.25 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من أبريل نيسان.



وتراجعت حيازات الأفراد من العملات الأجنبية، بما في ذلك #المعادن_النفيسة ، لثالث أسبوع على التوالي بعد صعودها لستة أشهر متتالية في أعقاب أزمة للعملة ألحقت ضررا بالثقة في #الليرة_التركية .