أرباح "العربي الوطني" الفصلية تنمو 13% لـ920 مليون ريال

ارتفعت أرباح #البنك_العربي_الوطني الفصلية إلى 920 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، مقابل 816.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع 12.7%، ومقابل 684.5 مليون ريال، في الربع السابق بارتفاع 34.4%.

وأرجع البنك ارتفاع أرباحه للزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.5% ناتج بشكل رئيس من الارتفاع في دخل العمولات الخاصة، المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ودخل توزيعات الأرباح، قابله انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات، أرباح تحويل العملات الأجنبية، صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.

كما زادت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة. في حين، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.6% ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الاستهلاك، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، قوبل بانخفاض في مصاريف الإيجار والمباني ومخصص خسائر انخفاض الائتمان.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة/التمويل والاستثمارات للبنك العربي 1.36 مليار ريال، مقابل 1.19 مليار ريال، في الربع الأول من 2018، بنمو 14.3%.