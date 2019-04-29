تراجع الودائع قد ينذر بنتائج متشائمة لـ"ساب" بالربع الثاني

ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي البريطاني "ساب" بنسبة 24% إلى 1.3 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف بنك #ساب أن سبب الارتفاع في الأرباح يعود للنمو في إجمالي دخل العمليات بنسبة 12% قابله انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات بنسبة 0.7%.

كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.5% يشمل تحسنا في مخصص خسائر الائتمان بنسبة 56% مع ارتفاع مصاريف العمليات الأخرى منها 58 مليون متعلقة بمصاريف عملية التخطيط للاندماج خلال الربع الحالي.

وفي هذا السياق، أشار مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب في مقابلة مع "العربية" إلى تراجع كبير في ودائع العملاء بنسبة 6% وهذا أثر على محفظة القروض لدى المصرف التي تراجعت بنسبة 5%، ما قد ينذر أن تأتي نتائج الربع الثاني "غير جيدة" بالنسبة لبنك ساب.

وعن القطاع المصرفي ككل، نوه الرقيب بتراجع كبير في القروض الاستهلاكية مقابل نمو واضح في محفظة القروض العقارية، وهذا ما يخفف الضغط على البنوك.

وتوقع أن تشهد البنوك طلبا قويا على القروض لاسيما من الشركات في النصف الثاني من العام، حيث أن الانفاق الرأسمالي والمشاريع الحكومية ستطلب من الشركات التي تتعاقد مع الحكومة زيادة طلبها على القروض لتيسير أعمالها: "لذا الانخفاض الحالي يمكن اعتباره استعدادا للانطلاق مع بداية النصف الثاني".