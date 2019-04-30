نمو أرباح "بنك الخليج" الفصلية 9% إلى 38 مليون دولار

حقق بنك الخليج نمواً بصافي الأرباح بـ9% إلى 11.8 مليون دينار (38.8 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.

وشهد العائد على الأصول تحسناً من 0.77% في الربع الأول من 2018 إلى 0.81% بنهاية الربع الأول من 2019.

وأوضح البنك أن العائد على حقوق المساهمين ارتفع خلال فترات المقارنة من 7.4% إلى 7.7%.

ومقارنةً بتاريخ 31 مارس 2018، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 2.3% إلى 5.8 مليار دينار، كما ارتفعت القروض والسلف إلى العملاء بنحو 1.8% إلى 3.9 مليار دينار.

ووفقا للبيان، ارتفعت ودائع العملاء لدى البنك خلال الفترة بواقع 1.1% لتبلغ 3.6 مليار دينار، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 4.8% إلى 614 مليون دينار.

وجاء التحسن في صافي الربح مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض المخصصات بمبلغ 8.0 مليون دينار، والذي قوبل بانخفاض الإيرادات الأخرى بواقع 1.8 مليون دينار، وارتفاع تكلفة الموظفين بحدود 1.8 مليون دينار، وارتفاع مصروفات الاستهلاك بنحو 0.8 مليون دينار، والمخصص البالغ 2.8 مليون دينار والمتعلق بالخلل التقني الذي تعرض له البنك، والذي سبق وأن تم الإفصاح عنه.

وقال عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، "البنك بدأ العام بصورة إيجابية، مُحققاً زيادةً بنسبة 9% في صافي الربح للربع الأول من 2019، مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية".

وأضاف الغانم "أن إدراج أسهم البنك ضمن مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة عقب المراجعة السنوية للمؤشر، والتي تمت خلال مارس/آذار الماضي، سيؤدي إلى استقطاب المزيد من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يفضي إلى دعم التداولات في أسهم بنك الخليج وزيادة قدرة أسهم البنك على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين".