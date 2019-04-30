نمو متواضع في أرباح أكبر 5 بنوك صينية.. ما السبب؟

شهدت أكبر 5 #بنوك_صينية مملوكة للدولة نموا متواضعا في الأرباح الفصلية، حيث دفعها صناع السياسات لزيادة الإقراض، لكن النتائج ظلت دون التوقعات في ظل استمرار تأثير تباطؤ اقتصادي.



ونما صافي ربح البنوك الخمسة الكبرى بالبلاد، وفي مقدمتها البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكثر من 4% عنه قبل عام في ربع السنة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.



تأتي المكاسب في أعقاب ربع رابع مخيب للآمال في 2018 عندما سجلت 4 من البنوك الـ5 أضعف نمو في الأرباح في أكثر من عامين، مع تباطؤ نشاط الشركات، بينما زادت البنوك بشكل كبير مخصصات تغطية القروض المتعثرة؟



لكن بيانات مارس آذار تشير إلى أن الاقتصاد ربما بدأ ينهض من كبوته، مدعوما بإجراءات تحفيزية مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وتخفيضات هائلة في ضرائب الشركات.



وأعلن #البنك_الصناعي_والتجاري الصيني، أكبر بنك تجاري في العالم من حيث الأصول، أمس الاثنين عن زيادة 4.1% في الربح ليصل إلى 82.01 مليار يوان (12.17 مليار دولار) في أسرع نمو للربع الأول منذ 2014.



وسجل #بنك_الاتصالات، خامس أكبر #بنوك_الصين، أسرع نمو فصلي له في خمس سنوات بارتفاع 4.9% إلى 21.07 مليار يوان.



وكان المحللون يتوقعون أن يحقق البنكان نموا في الأرباح عند 4.3% و5.2% على الترتيب.

وانخفضت معدلات القروض المتعثرة لدى البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الاتصالات والبنك الزراعي الصيني، واستقرت دون تغير يذكر لدى بنك التعمير الصيني و #بنك_الصين.