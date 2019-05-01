بعد 16 عاما.. سهم الاتحاد الوطني يغيب عن سوق أبوظبي

بدأ سهم #بنك_أبوظبي_التجاري تداولاته اليوم بعد إتمام اندماجه مع بنك #الاتحاد_الوطني و #مصرف_الهلال.. هوية أبوظبي التجاري لم تتغير لكن أسهم الاتحاد الوطني تم شطبها من السوق.

وفي ثالث عملية اندماج ضخمة في قطاع #البنوك_الإماراتية والأولى من نوعها بين 3 بنوك، تم دمج بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ويتبعه الاستحواذ على مصرف الهلال.

وأصبح بنك أبوظبي التجاري بعد الاندماج ثالث أكبر مؤسسة مالية في الامارات.

كما أصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في مجلس التعاون الخليجي بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم.

وتحمل المجموعة المصرفية الجديدة هوية بنك أبوظبي التجاري، على أن يحتفظ مصرف الهلال بهويته بعد الاندماج كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية.

الاستحواذ على مصرف الهلال بمليار درهم، سيتم عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل لصالح مجلس أبوظبي للاستثمار.

هذا وستبلغ حصة #حكومة_أبوظبي في بنك أبوظبي التجاري بعد عملية الدمج 60%.

وكانت وكالتي #موديز وفيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتتا تصنيفهما للأصول طويلة وقصيرة الأجل للبنوك الثلاثة مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعتا تحسن الوضع الائتماني لها بعد الاندماج مع الدعم الحكومي الكبير لأبوظبي.

يذكر أن توجه البنوك الإماراتية لعمليات الدمج بدأ مع اندماج بنكي الإمارات ودبي الوطني الذي شكل ثاني أكبر بنك في الإمارات، بالإضافة إلى دمج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني والذي نتج عنه أكبر بنك إماراتي بإجمالي أصول تجاوزت 730 مليار درهم.