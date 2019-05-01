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ماي: أرحب بترشح امرأة لشغل منصب محافظ بنك إنجلترا

المصدر: لندن - رويترز
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها سترحب بطلبات من النساء لخلافة مارك كارني في منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي في أوائل 2020.

وأبلغت ماي لجنة من كبار المشرعين "كما لاحظتم، أرغب في رؤية نساء في مراكز رفيعة. أعتقد أنه يجب تشجيع النساء على التقدم بطلبات لتولي مناصب رفيعة".

وتابعت قائلة "من المهم اتخاذ القرار بشأن من هو الشخص المناسب لتولي منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي، لكني سأشجع أن تتقدم النساء بطلبات لشغل هذا المنصب".

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