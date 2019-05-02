السعودي الفرنسي.. ارتفاع طفيف في أرباح الربع الأول

حقق البنك السعودي الفرنسي ارتفاعاً طفيفاً في أرباح الربع الأول من 2019، بنسبة 1.3%، إلى 1.12 مليار ريال، مقابل 1.11 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 269 مليون ريال، في الربع السابق بنمو 318.5%.

وزاد صافي الدخل نتيجة انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين، ومصاريف الإيجار والمباني، فضلاً عن مصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، وقوبل ذلك جزئياً بارتفاع في مخصص خسائر الائتمان والاستهلاك والإطفاء.

وحقق البنك ربحاً استثنائياً بقيمة 97.3 مليون ريال، من بيع جزء من الحصة الملكية في شركة "أليانز السعودي الفرنسي" خلال العام الماضي.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق قال البنك السعودي الفرنسي إن القفزة في الأرباح تعود إلى ارتفاع صافي الدخل وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات أيضاً بنسبة 58.12%، بسبب تراجع مخصص خسائر الائتمان ومخصص خسائر الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى بشكل رئيسي.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.77%، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الأتعاب والعمولات ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض دخل الصرف الأجنبي ودخل العمليات الأخرى.