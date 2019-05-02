بنك إنجلترا يرفع توقعات النمو ويثبت سعر الفائدة

رفع بنك إنجلترا المركزي توقعاته للنمو اليوم الخميس لكنه حذر من أن انفصال #بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مازال يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية وأن هناك تأثيرا سلبيا فوريا طفيفا لحالة الانتظار لحين وضوح الرؤية.

وصوت صناع القرار بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75% كما كان متوقعا في استطلاع أجرته رويترز لكنهم تمسكوا برؤيتهم بشأن الحاجة لتشديد السياسة النقدية مستقبلا وهو موقف أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي.

ورفع #بنك_إنجلترا توقعاته لنمو خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.5%، من توقع كان يبلغ 1.2% هو الأدنى في عشرة أعوام صدر في فبراير، مما يرجع بدرجة كبيرة إلى تحسن التوقعات العالمية ولا يختلف كثيرا عن معدل النمو في 2018.

وقال بنك إنجلترا "المسار الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي يبدو أقوى قليلا عن المتوقع من قبل لكنه أدنى بقليل من الإمكانيات".



وخفض البنك المركزي أيضا توقعاته للبطالة بشدة إلى 3.7% في غضون عامين مقارنة مع 4.1% في توقعات فبراير، مما يرجع إلى تفضيل الشركات للتوظيف بدلا من الاستثمار في وقت تسوده الضبابية الاقتصادية.