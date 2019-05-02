نمو أرباح بي.إن.بي باريبا بفعل انتعاش أنشطة الاستثمار

أعلن بي.إن.بي باريبا اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من انتعاش في وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية والمؤسسية التي استفادت من تحسن بيئة السوق.

وكان هذا القطاع تضرر في الربع الأخير من العام الماضي بفعل ضعف الأسواق المالية حيث انخفضت الإيرادات بشدة إلى 650 مليون يورو لكنها قفزت في الربع الأول إلى 1.52 مليار يورو.

وارتفعت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والسلع الأولية والعملات 32% على أساس سنوي وهو أداء أقوى من بعض بنوك الاستثمار الكبيرة الأخرى مثل كريدي سويس وجولدمان ساكس.

وكان البنك قد أعلن في فبراير عن عزمه خفض التكاليف 350 مليون يورو في وحدة الصيرفة الاستثمارية والمؤسسية بعد الأداء الضعيف في الربع الرابع من 2018.

وارتفع صافي ربح البنك الفرنسي 22% في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 إلى 1.92 مليار يورو، ما يعادل 2.15 مليار دولار. وتوقع محللون استطلعت إنفرونت داتا آراءهم لصالح رويترز أن يحقق البنك صافي ربح بمقدار 1.71 مليار يورو.

وزادت الإيرادات الكلية 3.2% إلى 11.14 مليار يورو بما يفوق توقعات المحللين أن تبلغ 10.65 مليار يورو.

وسجل البنك أيضا زيادة رأسمالية قدرها 838 مليون يورو بعد بيع حصة في شركة التأمين الهندية إس.بي.إل لايف.