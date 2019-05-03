انسحاب ثاني مرشح لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ستيفن مور مرشحه لعضوية مجلس حكّام #الاحتياطي_الفدرالي انسحب بعد تعرضه لانتقادات في الأيام الأخيرة.

وكتب ترمب على تويتر "ستيف مور خبير اقتصادي عظيم مؤيد للنمو وشخص جيد للغاية قرر الانسحاب" من الترشح لعضوية الاحتياطي الفدرالي.

وهذه الانتكاسة الثانية للرئيس بعدما سحب هيرمان كاين الأسبوع الماضي ترشحه لأحد المقعدين الشاغرين في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ومور البالغ 59 عاما ناقد سياسي محافظ عمل مستشاراً لترمب خلال حملته الانتخابية ودافع عنه مراراً على شاشات التلفزة.

ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام المصرف المركزي الأميركي طاولت مور اتّهامات على خلفية مقالات سابقة له وبخاصة مواقفه من النساء.

وكان مور حذّر في كتاباته من خطر تلقّي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبراً أن من شأن ذلك أن "يزعزع حياة الأسرة".

وقال خمسة أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّهم يرون مشاكل خطيرة في ترشيح مور، في حين أبدى سناتوران آخران في الأيام الأخيرة علنا قلقهما من هذا الترشيح.

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت الإثنين إنّ الادارة تراجع كتابات مور المثيرة للجدل والتي يعود بعضها لنحو عشرين عاماً.

وكان مور أعرب عن أسفه لآراء أدلى بها في الماضي، مؤكّداً أنّ بعضها كان على سبيل المزاح.