بنك إنجلترا يتوقع زيادات بأسعار الفائدة خلال 3 سنوات

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا إن من المرجح أن يقرر البنك زيادات في أسعار الفائدة على مدار الأعوام الثلاثة القادمة إذا تفادت #بريطانيا صدمة في الخروج من #الاتحاد_الأوروبي وإذا أظهر الاقتصاد أداء يجاري توقعات البنك المركزي.



وأبلغ كارني وسائل إعلام بريطانية بعد أن أبقى #بنك_انجترا أسعار الفائدة مستقرة في وقت سابق يوم أمس الخميس "في تلك البيئة، بيئة من المحتمل أن تهبط فيها #البطالة إلى أدنى مستوى منذ بدايات عقد السبعينات... ستكون هناك بعض الزيادات في أسعار الفائدة.. بعبارة أخرى أكثر من زيادة واحدة".



وقال أيضا إن #الاقتصاد_البريطاني من المرجح أن يكون أقل اعتمادا على انفاق المستهلكين في قيادة النمو إذا غادرت البلاد الاتحاد الأوروبي بدون صدمة اقتصادية قوية، لكن استثمارات الشركات من المرجح أن تواصل الهبوط في تلك الأثناء.